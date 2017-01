Irina Shayk solidale con le ragazze nigeriane rapite aderisce alla campagna social

12:31 - Anche la bellissima Irina Shayk dà il suo contributo per denunciare quanto successo in Nigeria, dove oltre 200 ragazzine sono state rapite da un gruppo terroristico per essere rivendute. In topless, la splendida modella, fidanzata di Cristiano Ronaldo espone sul seno il cartello con l'hashtag, che sta facendo il giro del web: "Bring back our girls".

Sempre molto attenta alle problematiche legate alle donne Irina non ha esitato ad aderire alla campagna di sensibilizzazione via social che ha coinvolto tantissimi vip e non. Ma lo scatto in topless con il cartello che copre il seno nudo ha provocato qualche reazione negativa e suscitato polemiche: "Poco tatto e poco rispetto", le rimproverano alcuni follower, che aggiungono, "Questo è perché i terroristi vietano ogni contatto con la cultura occidentale...".

Intanto la super sexy top russa ha presentato l'ultima collezione di calzature XTI di cui è testimonial sfoggiando le sue curve perfette inguainata in un mini abito a strisce bianche e nere.