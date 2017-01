Irina Shayk, sguazza tra i maiali

13:01 - Sorride felice Irina Shayk mentre sguazza beata tra i maiali nelle acque limpide delle Bahamas. In diretta da Pig Beach, dove si gode un po' di relax insieme alla mamma, la top scatta divertita e posta social le stranezze della sua vacanza. Tra le spiagge candide e i "nuovi amici", spicca ancora di più l'assenza del fidanzato Cristiano Ronaldo...

Sull'isola di Exuma, alle Bahamas, il bagno tra i maiali non è niente di eccezionale. La bellezza della Shayk, invece, stupisce sempre e così i fan cinguettano ammirati sulle sue forme. In compagnia di mamma Tatiana, Irina si abbronza baciata dai raggi del sole crogiolandosi in tutta la sua bellezza sulle spiagge bianche delle isole del Centro America. Il fidanzato non si vede, impegnato, come sempre, in campo con il Real Madrid. Irina, però, sembra aver già trovato chi le fa compagnia...