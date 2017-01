Ilary Blasi, broncio e bikini a Sabaudia

10:15 - Abbronzata e imbronciata, Ilary Blasi è a Sabaudia con i figli, mentre Capitan Totti è in ritiro a Denver in Colorado con la Roma. Tempo incerto e muso lungo per la showgirl che sul bagnasciuga sfoggia una linea mozzafiato. Costumino color corallo per esaltare la tintarella e forme perfette per la moglie del calciatore giallorosso.

In attesa del rientro in Italia del capofamiglia, la Blasi si è “ritirata” a Sabaudia dove la famiglia ha una villa e la presentatrice si rilassa con i bambini, Christian e Chanel, tra bagni di sole e sport. Il fisico è già perfetto per la prossima stagione.



Sulla stessa spiaggia sono stati avvistati anche Giovanni Malagò che fa jogging con il suo personal trainer, e Flavia vento, habitué delle vacanze sul litorale romano.