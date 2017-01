Iker Casillas e Sara Carbonero, ritorno a casa... in tre

11:00 - Sorridono felici e salutano i fotografi all'uscita della clinica Iker Casillas e Sara Carbonero, neo genitori da 4 giorni, mentre si preparano a tornare a casa... in tre. Il portiere del Real Madrid e la giornalista guardano teneramente il nuovo arrivato, il piccolo Martin, addormentato tra le braccia della bella mamma.

Tutto come da copione, tutto come in una bella favola, la loro favola. Cominciata con un bacio in diretta ai tempi del Mondiale sudafricano per ufficializzare la loro relazione e continuata come un bellissima love story, fino all'annuncio del bebè in arrivo. Adesso Martin è arrivato, Casillas e la Carbonero sono al settimo cielo... Manca solo il matrimonio perché la favola sia perfetta.