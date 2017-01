Fiocco azzurro per Sara Carbonero e Iker Casillas

17:13 - Fiocco azzurro in casa di Iker Casillas e Sara Carbonero. Il portiere e capitano del Real Madrid è diventato papà di un bimbo. Il parto, secondo fonti vicine al calciatore, è avvenuto nella clinica Ruber Internacional di Madrid. Sia il neonato che la madre sono in ottime condizioni di salute e si cinguetta che il piccolo potrebbe chiamarsi Martin... Anche se la coppia ha dichiarato di non aver ancora scelto il nome.

La coppia, che aveva annunciato la gravidanza dalle pagine de "El Mundo", aveva reso ufficiale la loro storia d'amore ai tempi del Mondiale Sudafricano con un bacio in diretta tv che fece scalpore. I due, innamorati e sempre insieme, hanno finalmente coronato il loro sogno di famiglia resistendo a gossip e indiscrezioni che li volevano spesso lontani.