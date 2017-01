Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, in Grecia è andata in scena la passione

10:06 - La loro prima mini vacanza d'amore in Grecia si è conclusa da un po', ma gli scatti "proibiti" dei loro baci piccanti e della loro bollente passione non finiscono mai. Ecco Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, la coppia dell'estate, tra tuffi mano nella mano, sguardi sognanti, risate e abbracci carichi di eros e desiderio nelle foto inedite di Gente...

L'attrazione tra il portiere della Juventus e la giornalista Sky è tangibile, la carica erotica che sprigionano ogni volta che vengono immortalati insieme anche. E in Grecia è andata in scena la passione pura, un susseguirsi di corpo a corpo "calienti", tenerezze, carezze, baci e sguardi innamorati e "persi". In bikini nero la D'Amico ha messo in campo le sue armi segrete, un corpo mozzafiato dalle curve perfette e dalle forme bollenti, tutto sensualità e sex appeal, Gigi non è stato da meno, sirenetto in slip con il suo fisico atletico ed asciutto.



Una coppia ben assortita, che promette scintille... di passione. Ma che, a vacanze finite, mentre sta per fischiare di nuovo l'inizio del Campionato, dovrà fare i conti con la realtà. Lei a Milano, lui a Torino e spesso in giro per le trasferte con la sua squadra. Lei, single con un figlio, lui con due, fresco di separazione e di questioni legali da gestire. Il loro amore reggerà alle intemperie della difficile quotidianità?