13 agosto 2014 George Clooney, baci appassionati ad Amal e un pancino sospetto da accarezzare Cena romantica sul lago e prove di nozze per il divo e la fidanzata Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:46 - Prove di nozze durante una romantica cena sul lago di Como e un lungo e appassionato bacio. Per la prima volta George Clooney bacia Amal Alamuddin. Anzi è la prima fidanzata dell'attore ad essere baciata in pubblico in un labbra a labbra da togliere il fiato. Le immagini esclusive del settimanale Chi mostrano la coppia innamorata tra tenerezze, coccole e carezze sul pancino di Amal. Un dolce segreto in arrivo insieme alle nozze imminenti?

L'avvocatessa di origini libanesi ha fatto davvero perdere la testa al divo di Hollywood che si lascia andare all'amore come mai era successo negli ultimi anni. Durante la cena nella lussuosa Villa d'Este tra tavolo imbandito con fiori bianchi e galanterie, George non si è staccato un attimo dalla sua Amal. Baci, abbracci e l'attore ha perfino “rubacchiato” nel piatto dell'amata. E poi via di corsa nella notte mano nella mano, appiccicati l'uno all'altra. Un Clooney così non si era mai visto: appoggia più volte la mano sulla pancia della Alamuddin. Una cicogna in volo?



Una storia d'amore perfetta quella tra George e Amal, la ragazza destinata a cambiare la vita del divo. Per chiedere la mano dell'avvocatessa l'attore ha sfoggiato tutte le sue armi di seduttore e di innamorato. Ha voluto che in casa sua a Los Angeles ci fossero solo loro due. Ha preparato la cena con le sue mani. Si è inginocchiato davanti ad Amal e ha aperto una preziosa scatoletta. Per la Alamuddin un diamante taglio smeraldo da sette carati. In settembre si sposeranno in Italia e c'è da scommettere che sarà un matrimonio davvero da favola.