Flavia Vento lancia messaggi erotici al suo Marc e sfodera il perizoma

12:09 - Marc Prato, il suo nuovo boyfriend, l'ha proprio stregata e Flavia Vento non si perde un'occasione per mettere in campo le sue armi seduttive. Dopo il siparietto hot sul cofano dell'auto, qualche giorno fa, adesso la showgirl sfodera il suo perizoma al parco.

Sdraiati su un prato a Roma in una splendida giornata di primavera anticipata la Vento, 36 anni e il suo fidanzato si coccolano teneramente. Dai pantaloni bianchi a vita bassa della showgirl spunta un perizoma nero di pizzo super sexy. le intenzioni di Flavia sono chiare. Questa relazione le mette il fuoco addosso e la bionda showgirl non fa nulla per nascondere le sue intenzioni tutt'altro che caste. Tra i due amore e passione sono alle stelle e su Twitter è lei a dare l'annuncio ufficiale: "Il 25 maggio mi sposo a Las Vegas". E dietro a questo matrimonio lampo ci sarebbe per alcuni un dolce segreto. I due infatti si sono fatti immortalare in un negozio di carrozzine e accessori per bambini e le forme più arrotondate e morbide di Flavia non fanno che alimentare i sospetti. Nessuna conferma per ora, ma la Vento sembra davvero al settimo cielo, radiosa e innamorata e quindi non ci resta che attendere l'evolversi degli eventi.