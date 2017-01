Flavia Vento, passione sul cofano dell'auto

12:44 - Baci e carezze infuocate sul cofano dell'auto. Flavia Vento non si contiene e dà libero sfogo alla sua passione per Marc Prato, il suo nuovo boyfriend, come mostrano gli scatti di Oggi: "Ci siamo conosciuti per caso... chissà se è l'uomo giusto. Per ora l'amore c'è", dice.

Di lui si sa solo che è un organizzatore di eventi, laureato in Scienze politiche e aspirante attore, che vive tra Roma e Parigi. La showgirl lo ha conosciuto per caso circa un mese fa: "Stavo mangiando in Piazza di Spagna, quando i nostri sguardi si sono incrociati, E la sera dopo siamo usciti a cena. Chissà se è l'uomo giusto. Per ora l'amore c'è. Io lo faccio ridere e lui è un santo perché ama i miei sette cani, mentre i miei ex li odiavano. E' dolce, sensibile e non è geloso".



Così confessa la Vento al settimanale. E che tra i due ci sia della vera e propria passione lo dimostrano gli scatti. E la più infuocata è sicuramente lei, che si toglie persino la giacca, rimanendo in micro abito da sera sbracciato e trasparente, per baciare il suo bello in mezzo alla strada. Che resta con tanto di cappotto, cappello e mani in tasca. Poi però sul cofano dell'auto passa all'attacco e mette a punto una serie di toccatine e palpatine strategiche su cosce e lato B dell'ex "valletta sotto il tavolo" di Mammucari. Un modo per sottolineare il suo potere macho sulla bionda showgirl, che intanto su Twitter flirta con Leonardo Di Caprio. In effetti si tratta solo di cinguettii da semplice fan, ma Flavia sembra proprio fare una corte spietata al divo hollywoodiano, al quale avrebbe persino inoltrato una domanda di matrimonio. E mentre attende la risposta l'ex valletta sbarcherà probabilmente sull'Isola dei famosi spagnola e continuerà a fare politica in difesa della natura e dell'ecologia.