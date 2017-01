28 agosto 2014 Federica Pellegrini e Filippo Magnini, vacanze d'amore in Sardegna Dopo le fatiche agli Europei di Nuoto di Berlino la coppia si è concessa una fuga d'amore e relax Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:59 - Lontano dall'acqua proprio non riescono a stare e così Federica Pellegrini e Filippo Magnini dopo Berlino, dove hanno disputato gli Europei di Nuoto, sono volati in Sardegna per concedersi una vacanza tutta amore e relax. Gli scatti social, ovviamente, non mancano per una storia d'amore da medaglia d'oro.

Insieme in Sardegna, tra scatti romantici e divertenti, Federica e Filippo si concedono un po' di meritato riposo dopo i successi ottenuti a Berlino in occasione degli Europei di Nuoto. Innamoratissimi, i rumors sulle loro nozze si fanno sempre più insistenti ma i due ci ridono su e cinguettano divertiti, "quando ci sposeremo lo scopriremo dai giornali anche noi"... Eppure... Qualcosa in programma c'è. Intanto il ritiro: dopo le Olimpiadi del 2016 a Rio, in Brasile, entrambi chiuderanno la loro carriera agonistica e poi... Poi le nozze, una famiglia, altri progetti da condividere "insieme".



Dopo i primi anni di tira e molla ora tra i due splende il sereno, "Abbiamo avuto alti e bassi, ma non ci siamo persi mai di vista" raccontava il nuotatore in una recente intervista e continuava "Non ho ancora chiesto la mano di Federica, ma quando lo farò spero non mi rifiuti". L'anello al dito di Fede, in realtà, c'è ma non sembra sia quello definitivo. Il loro amore, invece, pare essere destinato al "per sempre". Per ora però bisogna accontentarsi delle loro istantanee romantiche tra tuffi, abbracci subacquei e sorrisi...