Federica Pellegrini e Filippo Magnini, l'album delle vacanze a Ibiza

14:22 - Aperitivi sulla spiaggia, abbracciati in bikini ad aspettare il tramonto, serate in discoteca a Formentera, gite in barca e bagni di sole sul bagnasciuga di Ibiza. Ecco l'album delle vacanze di Federica Pellegrini e Filippo Magnini. “Relax” cinguettano, ma la didascalia più adatta per le loro foto apre essere “Love”. Lui l'abbraccia e lei si avvinghia...

Dopo le fatiche di Berlino 2014, i due nuotatori si sono concessi un po' di vacanza. In Sardegna prima, a Ibiza poi. Sulla spiaggia con gli amici si divertono e non si mollano mai. Accoccolati sulla sabbia o abbracciati alla sera, scattano foto per i follower che li seguono passo dopo passo tra un party e l'altro.