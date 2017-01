Fanny Neguesha, effetto ottico esplosivo

11:46 - Non importa se è stata rimpiazzata da un'altra. O forse più di una... Fanny Neguesha, ex fidanzata di Mario Balotelli non si è certo persa d'animo. Così, per far vedere al calciatore a cosa ha rinunciato - e ai nuovi spasimanti quali sono le sue "doti" esplosive - posa sui social sfoggiando bikini bombastici. L'effetto cardiopalma è garantito!

Intrigante, maliziosa, sempre in viaggio - fa spola da Milano a Parigi per lavoro - Fanny ha smesso presto di versare lacrime per il calciatore del Liverpool. Certo, le indiscrezioni che danno SuperMario intento a divertirsi con diverse starlette non devono averle fatto piacere ma lei ha deciso di rispondere nel migliore dei modi: sfoggiando tutta la sua bellezza. Così eccola posare in bikini sensualissimi, con frange arcobaleno che le sfiorano le curve. O indossare miniabiti che mettono in vista la bellezza delle sue gambe, lunghe e affusolate...



Tacchi altissimi, capelli sciolti, scollature generose e tanta voglia di conquistare. I follower apprezzano, a giudicare dai commenti. E lei sorride sorniona... Chissà se Balo, oltremanica, ogni tanto spia il suo profilo. Lei, nel dubbio, mostra tutto.