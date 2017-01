Eva Herzigova nature sui social

09:29 - Ha incantato la Croisette con il suo look raffinato e i suoi modi da diva del red carpet. Avvolta in un abito bombato lungo fino ai piedi con gambe coperte, ma spalle nude Eva Herzigova ha portato charme e classe a Cannes, ma la bella ex top model non si nasconde e posta sul suo profilo social anche le immagini nature, senza maquillage e con il turbante di spugna in testa.

Eva è rimasta immutata nel tempo. Insieme a Kate Moss, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, fa parte di quella generazione di top model che hanno fatto la storia delle passerelle. Se dicevi “top model” parlavi di loro. E basta. Altri tempi. Eppure la bellezza della Herzigova è rimasta tale e quale. Si è sposata, ha avuto tre figli, ha continuato a calcare passerelle e a fare da testimonial delle migliori griffe. Pubblicità, foto, servizi, shooting tutto “quasi” come prima. E ancora oggi può permettersi di fotografarsi acqua e sapone e apparire sempre più affascinante.