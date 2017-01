Doutzen Kroes, Angelo di Victoria's Secret, posa nuda e col pancino

12:29 - Una foto senza veli con pancino, appena accennato in vista, postata su Instagram, così Doutzen Kroes biondo Angelo di Victoria's Secret annuncia di essere incinta per la seconda volta. La splendida super modella olandese, 29 anni, è già mamma di un bimbo di tre.

Doutzen, completamente nuda copre seno e rotondità non ancora accentuate con le mani e fissa l'obiettivo. Bellissima e con un corpo mozzafiato, la sexy top è in attesa per la seconda volta, di pochi mesi, si presume, viste le forme ancora appena accennte. Tornata in perfetta forma in men che non si dica dopo la prima gravidanza, Doutzen non avrà problemi a superare anche il secondo pancione senza accrogeresene. E la domanda è sempre quella: come fanno attrici e modelle diventate mamme di uno o più bambini a sfoggiare dopo pochi mesi una linea invidiabile? Miracoli che succedono...agli Angeli.



Da Gisele Bundchen ad Alessandra Ambrosio, Adriana Lima e Isabeli Fontana, che sono mamme di due bambini passando per Miranda Kerr e Marisa Miller, che per ora ne hanno uno solo, gli Angeli di Victoria's Secret sono l'esempio lampante che i miracoli esistono.



La Kroes è sposata con il DJ olandese Sunnery James dal 2009: "This is not a throwbackthursday this is now! So happy to share with you that we are expecting", "Siamo felice di condividere con voi che stiamo aspettando...", cinguetta felice la bellissima top.