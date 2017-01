Delavingne, per lei la biancheria intima è troppo Cara: meglio non metterla

16:44 - Cara Delevingne gioca con le trasparenze. La giovane modella delizia i fan sui social postando una foto con il sedere in primo piano coperto solo da una gonna di pizzo decisamente sexy. La biancheria intima non si intravede... le forme, invece, sì.

Stando ai rumors la sua storia con Michelle Rodriguez sarebbe già finita e Cara farebbe già gli occhi dolci ad un'altra, Suki Waterhouse. Peccato che l'amica e collega sia già impegnata con Bradley Cooper e non sembri avere alcuna intenzione di cedere alle avances della bella biondina.



La Delevingne, però, non si perde d'animo e continua a provocare sui social. Dopo lo scatto senza lingerie eccone un altro dove si diverte ad inscenare siparietti hot con una statua dai seni abbondanti. Cara non si smentisce mai ma sa fare bene il suo lavoro. Alla fine, per l'inagurazione della nuova boutique di Burberry, le mutandine se le è messe. Bianche però: se ci sono tanto vale farle vedere!