Da Stacy Keibler a Lola Ponce, ecco tutte le mamme dell'estate

11:33 - Eva Riccobono si coccola il suo Leo, nato il primo giugno. E' stata lei ad aprire le danze delle mamme "d'estate", con un timido annuncio su Instagram e la foto dei piedini del suo bambino. Ultima, invece, Stacy Keibler che il 20 agosto scriveva sul suo blog:"Io e Jared siamo stati benedetti dall'arrivo di un nuovo amore nelle nostre vite: Ava Grace Pobre". Sono diventate mamme anche Christina Aguilera, Lola Ponce, Gabriella Pession e molte altre...

Lola Ponce ha documentato tutto sui social, compreso l'arrivo in ospedale poco prima del parto. Per la cantante e il compagno Aaron Diaz è stato un altro fiocco rosa: dopo Erin è arrivata, infatti, Regina. Fiocco azzurro invece per Kasia Smutniak che, in totale discrezione, ha dato alla luce a Roma il piccolo Leone, nato dall'unione con il produttore Domenico Procacci. "Benvenuto al mondo nostro piccolo angelo italo-irlandese" così l'attrice Gabriella Pession ha annunciato la nascita del suo bebè su Facebook senza rivelare però né il nome, né il sesso del nuovo arrivato.



Anche oltreoceano è nata qualche baby-celebrity. Il nome più originale è sicuramente quello scelto da mamma Christina Aguilera che ha chiamato la sua secondogenita Summer Rain, letteralmente "Pioggia d'Estate". Un maschietto ha allietato la coppia formata da Christina Ricci e James Heerdegen: il bebè è nato lo scorso 8 agosto ma il nome è ancora top secret.