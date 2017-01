Claudia Galanti, prova bikini superata!

12:44 - Non è passato nemmeno un mese da quando ha partorito la terzogenita Indila Carolina e Claudia Galanti può già permettersi uno scatto in bikini a bordo piscina. In trasferta a Marrakech con tutta la famiglia, la showgirl paraguaiana sfoggia una forma perfetta, pancia piatta e curve da capogiro. Tutto merito del famoso "beverone" alla placenta ?

In trasferta con un set di valige che farebbe invidia a chiunque, Claudia si gode i primi raggi del sole senza pancione. Distesa come una sirena a bordo piscina mostra orgogliosa il suo corpo quasi scolpito. Nemmeno un filo di pancetta per la neo mamma che, a solo tre settimane dal parto, è di nuovo in perfetta forma fisica. Accompagnata dai suoi bimbi e dal futuro sposo Arnaud Mimran, la showgirl si gode il meritato riposo. E mentre la sua ultima "fatica" fa un pisolino lei posa maliziosa, regalando ai suoi fan un panorama da sogno.