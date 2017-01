Claudia Galanti, cucina con vista piscina

09:38 - Bella vita quella di Claudia Galanti. La futura sposa di Arnaud Mimran non può certo lamentarsi: aragoste, caviale e posate d'argento sono solo l'ultimo pasto postato su Instagram, un esempio perfetto della sua quotidianità. E che dire della sua cucina con vista piscina? "Il modo migliore per tenerli sott'occhio", cinguetta lei, mentre i due piccolini sguazzano con la tata...

E che dire del bagno nel latte? La Galanti lascia aperta la porta dei social sul suo mondo incantato, fatto di scrub alle mandorle mandorle tritate e miele relax pre-parto. Ormai il tempo sta per scadere e a casa Mimran si aspetta l'arrivo di Carolina Sky, terzogenita della coppia. Eppure la paraguaiana non dimentica mai il suo ruolo di mamma e, oltre a controllare i suoi bimbi dall'alto, passa del tempo con loro in cucina, preparando dolci e leccornie varie che poi posta prontamente su Facebook.



Imprenditrice, donna di casa, sempre elegante - lei per preparare il roll alla nutella non scende mai dal tacco 12 - vive la sua favola perfetta. Il suo imprenditore la ama alla follia, tanto che a San Valentino le ha riempito la casa di fiori, dalle rose rosse alle ortensie, per dimostrargli tutta la sua passione. Nel mentre, la Galanti, porta avanti alcuni progetti personali, dalla linea beauty tutta naturale a una collezione di vestiti premaman. Non c'è che dire, la vita le sorride. E lei non si fa mai trovare impreparata.