Claudia Galanti, pancione e... lato B, in bella vista!

11:19 - Claudia Galanti rispolvera il suo lato... sexy, mettendo in mostra il suo sempre perfetto lato B. La showgirl, pancione in bella vista e bikini, non rinuncia alla sua femminilità e mostra ai suoi followers le sue grazie. Baciata dal sole di Marrakech, la futura mammina incanta e seduce: a lei dona anche la maternità.

Reginetta di stile, mamma modello e donna di successo, la Galanti dimostra di saper giocare con maestria anche ora che il suo corpo non è più longilineo. Anzi, ne fa un vanto maggiore. Eccola mentre posa sensuale davanti ad un tramonto africano, a bordo piscina, mentre si tiene il suo pancione di sette mesi con le mani, quasi a volerlo proteggere. Nessuna remora a mostrare il corpo che cambia, consapevole di rimanere sempre la donna sexy che ha fatto impazzire il suo Arnaud Mimran, e non solo...



Coccolata da tutti, figli compresi, che giocano disegnandole il pancione, la Galanti non dimentica i suoi fan e a loro chiede un consiglio speciale: come chiamare la sua piccolina. La showgirl, infatti, è piuttosto indecisa e il tempo stringe. Tra uno scatto e l'altro, chissà che non arrivi l'ispirazione...