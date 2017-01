Chiara Giordano bellissima e sexy

11:55 - Il passato se l'è decisamente lasciato alle spalle e le vacanze sono state l'occasione perfetta per cominciare una nuova vita. Da single. In forma smagliante, il fisico tonico da ragazzina, il sorriso radioso, Chiara Giordano si diverte spensierata nelle acque di Otranto insieme all'amico Francesco Stella e sfoggia curve da top model, come mostrano le immagini di Diva e Donna

Prima Miami, con l'amica Alessia Marcuzzi, adesso lo splendido mare di Otranto con i figli Francesco, 12 e Alessandro 14, avuti dalla sua relazione con Raoul Bova. E un caro amico l'attore e vice produttore creativo della soap "Centrovetrine", Francesco Stella. Chiara sembra serena, sorride, va a fare la spesa a braccetto con Stella e poi in mare gioca con i figli tra le onde. Spensierata e come rinata. Da pochi giorni ha compiuto 41 anni, è l'inizio di un nuovo decennio, di una nuova vita. Quello che riguarda il suo ex marito è "ex", passato, almeno per lei. Su "Il Giornale" intanto spunta una lettera aperta di Annamaria Bernardini de Pace indirizzata ad un "Genero degenero"... Ogni riferimento è puramente casuale.