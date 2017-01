Cecilia Capriotti, balletto sexy in bikini

11:41 - Cecilia Capriotti improvvisa un balletto sexy in spiaggia e lo posta su Instagram, così da deliziare i suoi follower. La bella showgirl, in vacanza tra Los Angeles e Malibù con la sua dolce metà - l'imprenditore Gianluca Mobilia - non si dimentica dei suoi ammiratori e si diletta per loro in una danza molto sexy. Una piroetta, un bacio e via... A mostrare le sue curve strette in un bikini fin troppo succinto.

Vacanze all'insegna dell'amore e del suo lato più sexy per la Capriotti. Le foto insieme a Mobilia si sprecano e sono sempre molto "piccanti": abbracci, palpatine, baci... La passione tra i due sembra essere alle stelle. In fondo, come biasimare l'imprenditore milanese, la showgirl è davvero irresistibile. Bikini mozzafiato, curve da capogiro e movenze da diva, Cecilia sa bene come stuzzicare il suo fidanzato. E non solo...



Balletti sensuali e curve strizzate in microabiti e mini-costumi sono anche a favore dei suoi fan che, deliziati, ammirano il tutto dai suoi profili social. I commenti sulle sue curve e la sua bellezza si sprecano e lei, civettuola, risponde con altre foto sempre ad alto tasso erotico.