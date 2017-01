Bianca Balti, un topless da... cover!

11:53 - Coperta solo da strisce di pizzo e dai suoi capelli lunghi sul seno, Bianca Balti posa per la cover di Playboy regalando degli scatti al cardiopalma. Sui social, oltre alla cover, spunta anche un video del backstage dove la modella italiana improvvisa un siparietto esplosivo. Nuda, intrigante e pronta a far impazzire i suoi fan, la Balti in un attimo si trasforma in un sogno erotico a portata di... clic.

Sulla cover della rivista patinata più amata dagli uomini, la Balti incarna una Madre Natura decisamente intrigante con tanto di servizio fotografico senza veli in uno scenario bucolico. Playboy la definisce "the world’s hottest italian supermodel", la top model italiana più sexy del mondo. E le immagini parlano chiaro: Bianca, immersa nella natura è coperta solo da pizzi e corono di fiori, è un mix perfetto di erotismo ed eleganza. Niente male per una che al Liceo veniva snobbata dai coetanei perché "troppo piatta".



Le foto social la ritraggono sempre sorridente tra shooting ed eventi mondani. A Marbella, dove vive con la figlia Matilda avuta dall'ex compagno fotografo Christian Lucidi, la Balti si rilassa tra piscina, sole e coccole. Per contratto non potrebbe abbronzarsi ma lei non sembra farci molto caso... In fondo, le sue curve, sono perfette anche così.