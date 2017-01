Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, primo bacio travolgente

11:54 - Così innamorata e appassionata Alessia Marcuzzi non la vedevamo da quel lontano agosto 2010, sui prati del Trentino, quando era cominciata la sua love story con Francesco Facchinetti. Quattro anni dopo rieccola mentre si abbandona ad un bacio travolgente con Paolo Calabresi Marconi in un ristorante romano, ufficializzando così la sua nuova storia d'amore.

Il tanto atteso nuovo uomo della signora del GF è quindi proprio lui, l'affascinante produttore tutto ricci, che Alessia conosce da molto tempo e che i flash avevano già immortalato insieme alla conduttrice, prima nei camerini del GF, poi addirittura davanti a casa sua.

Un'amicizia, la loro, che si è lentamente trasformata in amore. Ma che non distoglie la Marcuzzi dal suo ruolo di tenera mamma della piccola Mia e di conduttrice del Grande Fratello, tenace e caparbia, anche in questo momento, in cui il reality non vive uno dei suoi momenti migliori.



Per il cuore di Alessia invece questo è il momento giusto. E così eccoli finalmente allo scoperto, Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, in un ristorantino nel quartiere Parioli della Capitale, pizzicati dai paparazzi di Diva e Donna, che "girano" il primo film della loro love story nascente. Sguardi innamorati, tenerezze e sussurri alle orecchie e poi abbracci e ancora abbracci fino ad un bacio appassionato e travolgente, che suggella questo amore in corso.



Poi i due se ne vanno, ma vengono intercettati nuovamente a tardissima notte, quando escono dall'appartamento di lui e salgono sulla sua Smart. Direzione casa Marcuzzi. Gran bella serata, Alessia sorride, è felice, è di nuovo innamorata.