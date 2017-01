Alessandra Amoroso, un taglio... al passato

12:47 - Alessandra Amoroso si è tagliata i capelli. Il tutto puntualmente documentato sui social con tanto di acconciatura in corso e risultato finale. Per la cantante salentina un bel caschetto più lungo davanti e rasato sulla nuca per meglio sopportare il caldo al mare. E così eccola sfoggiare il nuovo look in spiaggia e soprattutto durante i tuffi.

Bikini mozzafiato, sorriso travolgente e capelli perfetti, la Amoroso regala ai follower un video in cui mostra le sue abilità nei tuffi. Mare, famiglia e divertimento per l'estate di Alessandra e i fan condividono appesi ai suoi cinguettii.



Se è vero che le donne quando hanno in mente cambiamenti nella loro vita (come Ale, da poco tornata single) modificano pure il loro look, allora la Amoroso ha davvero dato un taglio al passato. E ora è pronta a “tuffarsi” verso nuovi lidi...