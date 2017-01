Alessandra Amoroso riparte dai bikini sexy

11:09 - Vacanza tra amiche per Alessandra Amoroso. Dopo l'addio allo storico fidanzato Luca De Salvatore, la cantante si rilassa in bikini ultra sexy con le coetanee e la sorella nel Leccese. Per Ale un fisico ben modellato e curve da capogiro come mostrano le immagini del settimanale Donna al Top.

“Dopo mezza vita passata insieme, le cose si trasformano ma tra noi rimane comunque una profonda amicizia” aveva dichiarato la Amoroso parlando della sua estate da single dopo la separazione da Luca. E ora, dopo i successi con il tour Amore Puro, si rilassa nella sua Puglia e mostra un fisico da sirenetta.