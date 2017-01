Alena Seredova: "Non guardiamo più al passato... guardiamo avanti"

14:16 - "Non guardiamo più il passato... bisogna guardare avanti!" cinguetta Alena Seredova su Twitter. Dopo i Mondiali, il capitolo Gigi Buffon è quindi da chiudersi e la showgirl ceca non fa nulla per nascondere le sue intenzioni. Intanto in vacanza a Gallipoli sfoggia le sue curve... "invitanti", come mostrano gli scatti di Novella 2000.

Chi aveva pensato o sperato in un riavvicinamento tra la Seredova e Buffon in Brasile ha dovuto presto ricredersi. Quella dei Mondiali è stata per Alena una trasferta quasi "dovuta", per i bambini, per l'immagine, per la stampa. E così eccola in tribuna, in versione wag a tifare per gli Azzurri con la maglietta del marito, poi tutti in spiaggia a Recife, modello happy family in vacanza. Ma il ritorno alla realtà è stato brusco e soprattutto più veloce di quanto non ci si aspettasse. E così una volta in Italia tutti ai propri posti... nelle posizioni di partenza. Il portiere con Ilaria D'Amico, che ha incontrato e baciato per la prima volta allo scoperto a Parma, la modella ceca in spiaggia con i bambini, sorriso sulle labbra e fisico da schianto. Pronta per ricominciare.