8 maggio 2014 Alena Seredova dopo la crisi è tempo di una nuova rinascita A Miami sfoggia bikini mozzafiato e a casa... si butta sul fitness Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:24 - Come stiano davvero le cose tra lei e Gigi Buffon non è dato saperlo. Quello che balza agli occhi, però, è che Alena Seredova sta vivendo una vera e propria rinascita. Le foto in bikini in diretta da Miami parlano chiaro: la modella ceca ha un fisico da sballo e nessuna intenzione di nasconderlo. E sui social mostra le sue "fatiche" per mantenerlo così perfetto...

Niente bambini, almeno non in palestra, solo sorrisi e tanta voglia di ricominciare. Dopo i musi lunghi di questi mesi Alena riparte concentrandosi solo su se stessa e sulla famiglia, grande amore della sua vita. Con il portiere della Juve sembra essere finita davvero, anche se non c'è ancora nessun annuncio ufficiale e lei, in pieno relax oltreoceano, "sfila" in costume fluo sulle spiagge di Miami, mostrando le curve come faceva agli inizi della sua carriera.



"È dura riprendere ad allenarsi dopo una lunga pausa" cinguetta la Seredova mentre in equilibrio sulla sua bosu ball allena i bicipiti sollevando pesi. In perfetta forma, dimagrita e sorridente Alena affronta a testa alta la sua "nuova vita" certa che il meglio, per lei, deve ancora venire.