"Tele...comandano" a suon di sex appeal

Telecomandano a suon di sex appeal, provocano, seducono, piacciono o no, sono loro le protagoniste delle ore davanti alla tv. Da Barbara d'Urso a Belen, passando per Hunziker, Satta, Marcuzzi e molte altre, guarda le conduttrici ad alto tasso erotico.

Sexy e provocante entra nelle case degli italiani durante il pomeriggio. Mise seducenti e baci, Barbara d'Urso mostra un fisico invidiabile. Il segreto? Tanta ginnastica e una corretta alimentazione. Michelle Hunziker appara nell'orario della cena. Stuzzica con i suoi look e diverte con le sue battute e risate contagiose: per lei il sex appeal è incontenibile. Melissa Satta compare il lunedì sera e allieta le discussioni calcistiche degli sportivi. Tacchi vertiginosi e gambe chilometriche per incantare.



Alessia Marcuzzi è la regina del giovedì sera. Dalla Casa più famosa d'Italia alle case dei telespettatori incanta con la sua parlantina, la verve e gli outfit. Ma le presentatrici che "telecomandano" a suon di sex appeal sono molte: eccone alcune come Tessa Gelisio, Belen Rodriguez, Antonella Clerici...