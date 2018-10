"Il tempo delle mele" di Belen e Stefano: che genitori complici!

Su Tgcom24 in anteprima le immagini esclusive di "Chi", in edicola da mercoledì 3 ottobre, che vedono protagonista Belen Rodriguez in compagnia dell'ex marito Stefano De Martino. Era da un po' che non si vedevano i due sereni e in assoluta tranquillità. Con loro, naturalmente, il piccolo Santiago, per amore del quale hanno sempre cercato di mantenere un buon rapporto.