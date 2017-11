Volvo ha dimostrato negli anni una grande sensibilità nei confronti del buon vivere civile. È il costruttore per eccellenza nel campo della sicurezza stradale, quello che ha inventato le cinture di sicurezza e il primo a montare gli airbag. Il sentimento della protezione, però, non riguarda soltanto i passeggeri di un autoveicolo e gli utenti della strada, ma anche più in generale lʼambiente circostante.

Ecco perché Volvo ha deciso di farsi partner delle campagne per eliminare la plastica dagli oceani e, più in generale, per salvaguardare lo stato di salute dei nostri mari. Da anni è partner della Ocean Race, la traversata velica più famosa al mondo, e per omaggiare la prossima edizione ha lanciato una serie speciale della V90 Cross Country che nutre tante ambizioni in materia di mobilità ecosostenibile. Prodotta inizialmente in 3.000 esemplari, la Volvo V90 Cross Country Ocean Race è la versione di punta della grande station wagon svedese a trazione integrale. Una vettura che segue i concetti di produzione ecosostenibili: gli inserti dei tappeti, ad esempio, sono realizzati in Econyl, un tessuto prodotto con nylon riciclato e ricavato anche da reti da pesca abbandonate e recuperate dai fondali marini.