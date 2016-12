Al via il 56esimo Salone Nautico di Genova, Toti: "Sarà il giro di boa per la ripresa del settore"

Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 1 di 38 Ansa Ansa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 2 di 38 Ansa Ansa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 3 di 38 Ansa Ansa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 4 di 38 Ansa Ansa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 5 di 38 Ansa Ansa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 6 di 38 Ansa Ansa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 7 di 38 Ansa Ansa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 8 di 38 Ansa Ansa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 9 di 38 Ansa Ansa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 10 di 38 Ansa Ansa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 11 di 38 Ansa Ansa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 12 di 38 Ansa Ansa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 13 di 38 Ansa Ansa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 14 di 38 Ansa Ansa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 15 di 38 Ansa Ansa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 16 di 38 Ansa Ansa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 17 di 38 Ansa Ansa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 18 di 38 Ansa Ansa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 19 di 38 Ansa Ansa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 20 di 38 Ansa Ansa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 21 di 38 Ansa Ansa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 22 di 38 Ansa Ansa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 23 di 38 Ufficio stampa Ufficio stampa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 24 di 38 Ufficio stampa Ufficio stampa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 25 di 38 Ufficio stampa Ufficio stampa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 26 di 38 Ufficio stampa Ufficio stampa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 27 di 38 Ufficio stampa Ufficio stampa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 28 di 38 Ufficio stampa Ufficio stampa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 29 di 38 Ufficio stampa Ufficio stampa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 30 di 38 Ufficio stampa Ufficio stampa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 31 di 38 Ufficio stampa Ufficio stampa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 32 di 38 Ufficio stampa Ufficio stampa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 33 di 38 Ufficio stampa Ufficio stampa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 34 di 38 Ufficio stampa Ufficio stampa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 35 di 38 Ufficio stampa Ufficio stampa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 36 di 38 Ufficio stampa Ufficio stampa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 37 di 38 Ufficio stampa Ufficio stampa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista 38 di 38 Ufficio stampa Ufficio stampa Al via la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova: il mare torna protagonista leggi dopo slideshow ingrandisci

"I numeri - ha proseguito Toti - ci dicono che questo potrebbe essere un salone della svolta e di ripresa di questo settore dopo molti anni difficili. Vorrei che tutti si rimboccassero le maniche, si mettessero una mano sulla coscienza e pensassero che in queste imprese lavora una parte importante del nostro Paese: sono imprese che fanno tecnologia, che fanno ricerca, che fanno design, che fanno l'immagine dell'Italia".



"Oggi - ha concluso il governatore ligure - qui ci sono tutti quelli che vorrei che ci fossero. Da questo caposaldo dobbiamo partire per fare squadra e rilanciare il nostro Paese. Su questo Salone hanno investito tutte le Istituzioni: il governo e anche la Regione, abbiamo messo in campo tutto quello che potevamo mettere, lo dovevamo alla Nautica e anche a questa città e ai suoi cittadini. Da questo settore può arrivare un parziale aiuto alle crisi industriali che stanno colpendo il Paese e la Liguria. La Nautica è sicuramente una risorsa per questa regione, in quanto è connaturata al suo territorio, alla città di Genova e al suo Salone Nautico".



Da parte sua, il sindaco Doria ha sottolineato che "la nautica è una delle ricchezze del nostro Paese, fatta di lavoro e intelligenza. In un contesto di concorrenza internazionale Genova è una citta' in grado di dare molto con la sua vocazione proiettata sul mare. Genova si propone come grandissimo centro dell'economia del mare, come grandissimo centro per il settore nautico: il Salone è uno di questi elementi".



Il presidente emerito di Ucina Confindustria Nautica, Massimo Perotti, ha invece ricordato che "il Salone Nautico Internazionale di Genova è l'unico salone possibile in Italia grazie all'hardware, alla posizione e alla storia. Ci sono tanti cinquantenni e sessantenni che venivano al salone con i loro papà quando avevano i calzoni corti. Questa storia non si cancella, ha il suo peso e chiediamo che venga riconosciuta, così come Ucina, associazione che rappresenta il settore da più di 50 anni con oltre 300 iscritti. Non capiamo per quale motivo non abbiamo avuto la giusta attenzione da parte del Ministero dello Sviluppo economico".



Perotti ha quindi puntato il dito contro "un'autorità centrale un po' latitante. Abbiamo due leggi, il registro telematico e il nuovo codice della nautica, per cui richiediamo i decreti attuativi ma le procedure burocratiche sono molto macchinose. Alziamo quindi la mano per dire a un governo sotto pressione su tanti fronti che ci siamo anche noi".