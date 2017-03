Le nuove alleanze dellʼauto sotto i veli degli stand

Questʼanno il salone vedrà faccia a faccia tanti, nuovi interlocutori. I gruppi dellʼauto si stanno infatti saldando tra loro, con alleanze e fusioni per affrontare il mercato con economie di scala più efficienti e redditizie. È il caso di PSA-Opel, il nuovo gruppo nato proprio alla vigilia dellʼ87° Salone di Ginevra, che diventa il secondo attore in Europa dietro Volkswagen. Ma al suo debutto in un grande salone europeo è anche lʼalleanza tra Nissan e Mitsubishi, con questʼultima che ha superato il suo piccolo “dieselgate” (scandalo che ha fatto scalpore soprattutto in Asia) trovando in Nissan un nuovo socio di maggioranza. E ancora Volkswagen e il colosso indiano Tata Motors, che hanno siglato una partnership per sviluppare prodotti congiunti nel subcontinente indiano. Il gruppo Tata è ormai un consorzio rilevante nellʼindustria dei motori e in portafoglio vanta marchi prestigiosi come Jaguar e Land Rover.