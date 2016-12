1 luglio 2015 Suzuki V-Strom 650 XT ABS Agile e comoda, sprigiona un bel mood

La Suzuki V-Strom 650 XT ABS ci è piaciuta. La prima cosa che vogliamo dire è questa: dopo 11 anni di produzione, la casa di Hamamatsu ha sfornato un modello che ha una linea che ci affascina da subito, cosa che non sempre capitava con i modelli precedenti. Sarà la "figura" più snella, quel becco pronunciato in avanti che dona movimento, sarà la livrea grigia opaca, sarà quel che sarà, ma a noi piace anche da spenta ed è questa la prima novità.

Allora la V-Strom nuova è solo una versione più bella esteticamente della vecchia? Un po' sì e un po' no. È la moto Suzuki più venduta ad esempio, posizione che non si conquista solo con la bellezza, ma anzi serve motore, ciclistica e comfort di guida. E di queste caratteristiche l'enduro leggera di casa Suzuki ne ha da vendere! La posizione in sella è veramente comodissima, aiutata anche dalla nuova forma slanciata del serbatoio che permette una buona posizione anche ai motociclisti più alti, senza penalizzare la capacità ‒ 20 litri ‒ e nei viaggi lunghi questo pregio si fa sentire. La V-Strom è comoda anche in due, con il passeggero che trova posto nell'ampia sella posteriore.

Il motore è veramente elastico, risponde in tutte le situazioni senza strafare. I 69 CV del bicilindrico 4 tempi non sono certamente una potenza da urlo, ma il bicilindrico non ti lascia mai in situazioni di difficoltà. Altra caratteristica è sicuramente la grande silenziosità durante la marcia, le vibrazioni sono praticamente assenti fino ai 120 km/h, con il terminale che non dà assolutamente fastidio e gorgoglia allegramente. Salendo con la velocità si sente la mancanza della sesta marcia che avrebbe abbassato i regimi di rotazione favorendo, oltre alla tranquillità di marcia, anche consumi più bassi. Non abbiamo avuto la possibilità di provarla nellʼoffroad impegnativo, ma sulle strade bianche della provincia non ci siamo mai sentiti in pericolo, o anche solo lontanamente nel rischio di perdere il controllo.