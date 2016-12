Alla Luiss ci si muove con veicoli elettrici

Gli studenti, i docenti e il personale amministrativo della Luiss potranno girare per le varie sedi dellʼateneo romano con veicoli ecologici a emissioni zero. Lʼiniziativa si chiama “ Luiss Green Mobility ”, è stata realizzata in collaborazione con Mercedes-Benz Italia , e in particolare la divisione Electric Drive Italia , e con Intesa San Paolo . A disposizione ci sono 18 Smart ED, 24 biciclette e 12 scooter , tutti veicoli rigorosamente elettrici.

Si tratta del primo servizio di mobilità elettrica per universitari in Europa. Ma attenzione, perché il modello messo in piedi si presta a un utilizzo più ampio, per girare per Roma e altre città ad esempio (si parla già di Milano) e sarà presto allargato a tutti, non soltanto gli studenti e il personale della Luiss “Guido Carli”, ma anche ai turisti che arrivano nella capitale e ai residenti. La “flotta verde” della Luiss è semplicissima da attivare: basta un clic sullʼapposita applicazione per smartphone, e da qui è possibile prenotare un veicolo o una stazione di ricarica. Un poʼ come avviene con le flotte di car sharing oggi molto diffuse. “Siamo orgogliosi di poter offrire il nostro contributo a questʼimportante progetto di mobilità ‒ ha detto Roland Schell, Presidente di Mercedes-Benz Italia ‒. Un investimento per il futuro e la cultura di una mobilità intelligente, perché connessa, integrata ed eco-sostenibile, che vede ancora una volta protagonista la nostra Smart 100% elettrica”.