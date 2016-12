Yamaha FJR1300 MY 2013

foto Ufficio stampa

Queste consentono al pilota di modificare all’istante il setting delle sospensioni, per 12 regolazioni suddivise in 4 setting principali. La grande Sport Tourer Yamaha ha un design più aggressivo, acquista una ciclistica ancor più sofisticata, con forcella anteriore da 48 mm di diametro, e ha le borse laterali in tinta con la carena (di serie). La carenatura è tutta nuova ed esprime grinta ed eleganza; il frontale mette in mostra il nuovo doppio faro con luce diurna a LED e il cupolino ha le frecce a LED integrate. Cambia disegno pure il parabrezza regolabile elettricamente, che riduce le turbolenze, e modificate sono anche le prese d’aria dinamiche d’ingresso e uscita dell’aria, così che intorno al busto del pilota ci siano meno correnti e la guida ne acquista in relax.

La plancia si ispira alle automobili di lusso con la nuova strumentazione a tre quadranti. Il display a cristalli liquidi può essere personalizzato secondo le esigenze del pilota e sulla FJR 1300AS è anche possibile visualizzare la regolazione elettronica delle sospensioni in uso. Il motore 4 cilindri 1.3 a iniezione elettronica sviluppa la bellezza di 146 CV a 8.000 giri al minuto e una coppia massima di 138 Nm a 7.000 giri. La gestione elettronica del motore analizza l’intervento del pilota sull’acceleratore e trasmette i dati alla centralina (ECU), ottimizzando l’apertura dei corpi farfallati e l’efficienza della combustione.

Altra importante innovazione di Yamaha FJR 1300 MY 2013 è nel nuovo sistema di controllo della trazione (TCS), i cui sensori rilevano lo slittamento della ruota posteriore e regolano la fasatura d’accensione, l’apertura dei corpi farfallati, diminuendo temporaneamente la coppia. Il nuovo TCS è particolarmente efficace quando si accelera su fondi scivolosi o sconnessi e volendo può essere disinserito dal pilota. Entrambe le versioni della FJR 1300 adottano poi il Cruise-control, che funziona in terza, quarta e quinta marcia tra i 50 e i 180 km/h. Toccando il pulsante, si può aumentare o diminuire in marcia – di 2 km/h in 2 km/h – la velocità di crociera.

La FJR1300 adotta un cambio tradizionale con frizione manuale, mentre la versione FJR1300AS è equipaggiata con un cambio che permette al pilota di innestare e scalare le marce senza dover usare la frizione. Può farlo sia usando il piede sinistro che la mano (c’è una levetta sul manubrio), usando uno e l’altra indistintamente. La guida diventa più rilassante, specialmente nel traffico. E non va dimenticata la funzione aggiuntiva di questo cambio, che scala in automatico fino alla prima marcia quando la moto rallenta per fermarsi. A listino Yamaha FJR1300 costa 17.690 euro, mentre la FJR1300AS con sospensioni a regolazione elettronica e il cambio senza frizione arriverà in primavera al prezzo di 19.690 euro.