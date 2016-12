McLaren, vertigine di risultati e supercar

Nellʼultimo anno McLaren ha lanciato 5 nuovi modelli e ha presentato tre gamme di prodotti: Sport Series, Super Series e Ultimate Series. La Casa britannica, nome storico della Formula 1, ha portato il fatturato a 450 milioni di sterline e gli investimenti in Ricerca & Sviluppo valgono il 30% di questo. Le stesse assunzioni (quasi 1.500 addetti) sono aumentate del 16% nellʼultimo anno e così nel capitale McLaren è entrato un nuovo socio (McKall). La McLaren 570S Sprint è una sorta di gioiellino per appassionati della pista: il telaio è in fibra di carbonio e i cerchi in magnesio montano pneumatici slick forniti da Pirelli. Il motore è il collaudato V8 biturbo di 3,8 litri, potenziato oltre i 570 CV della 570S Coupé, abbinato alla trasmissione a doppia frizione a 7 rapporti. Destinata a pochi, selezionati clienti, la nuova McLaren 570S Sprint sarà disponibile al prezzo di circa 200 mila Euro.