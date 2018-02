Alfa Romeo lancia la nuova Mito Urban

Arriva sul mercato italiano il prossimo fine settimana la nuova Alfa Romeo Mito Urban , ultima versione della piccola compatta del Biscione. Si rivolge a un pubblico giovane e metropolitano e perciò segue un look chiaramente sportivo. Soprattutto però si fa forte di contenuti ormai imprescindibili per questo target, vedi la connettività dellʼabitacolo.

Esteticamente la nuova Alfa Mito Urban si caratterizza per i cerchi in lega da 16 pollici , lo spoiler e il terminale di scarico cromati, le calotte dei retrovisori esterni con trattamento cromo satinato. La gamma motori comprende i due turbodiesel 1.3 Multijet da 95 CV o 90 CV, il 1.4 benzina da 78 CV e il 1.4 turbo benzina MultiAir 140 CV con cambio automatico e infine lʼinteressante ibrida gpl/benzina turbo con motore 1.4 da 120 CV. La 78 CV benzina e la 90 CV diesel sono adatte alla guida dei neopatentati. Per personalizzare ulteriormente la propria Mito Urban ci sono poi a disposizione 6 pack specifici: Sport, Veloce Carbon Look, Comfort, Lusso, Visibility e Tech, con prezzi compresi fra 350 e 1.300 euro lʼuno.

Allʼinterno questa nuova versione si fa notare per la ricchezza dei contenuti standard, che prevede il sistema Uconnect da 5 pollici completo di servizi Uconnect Live e volante in pelle Techno. La più piccole delle Alfa Romeo vanta di serie, in questa versione Urban, il Cruise Control, il controllo di stabilità ESC con antislittamento ASR e assistente per le partenze in salita Hill Holder. Di serie anche 7 airbag e il selettore Alfa DNA con differenziale elettronico Q2 e DST (ad eccezione della motorizzazione 78 CV). I prezzi di Alfa Romeo Mito Urban partono da 11.250 euro per la motorizzazione 1.4 da 78 CV, accedendo al finanziamento Menomille.