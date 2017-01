Yemen, primo raid era Trump: colpita al Qaeda ma è strage di civili

Anche un membro di un commando Usa è morto e altri quattro sono rimasti feriti durante l'aspro combattimento nella note contro militanti di Al Qaeda. Secondo il Comando Centrale Usa nell'operazione sono stati trovati documenti che probabilmente "forniranno informazioni su futuri piani terroristici".



Trump: "Il raid è stato un successo" - Il presidente americano Donald Trump ha definito un "successo" il raid condotto in Yemen. "In un raid di successo contro i quartieri generali di Al Qaeda nella penisola araba (Aqap), la coraggiose forze Usa sono state determinanti nell'uccidere un numero stimato in 14 membri di Aqap e nell'impossessarsi di importanti informazioni di intelligence che aiuteranno gli Usa a prevenire (atti di, ndr) terrorismo contro cittadini e persone in tutto il mondo", si legge nel comunicato, che non menziona le vittime civili dell'operazione. Trump esprime poi il suo cordoglio per il militare americano morto e auspica una pronta guarigione per i militari feriti.