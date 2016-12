Voto Spagna, i possibili scenari per RajoyPodemos: "Ora compromesso storico"

Il premier Mariano Rajoy, vincitore ma senza maggioranza delle elezioni, che hanno eletto un parlamento frammentato, ha affermato che tenterà di formare un "governo stabile" . Rajoy ha aggiunto che "inizia una tappa non facile". Il Psoe di Pedro Sanchez intanto ha annunciato che non appoggerà l'investitura a capo del governo di Rajoy. Il leader di Podemos, Iglesias: "Per la Spagna è tempo di compromesso storico"

Rajoy e la ricerca di un nuovo alleato - Perdendo la maggioranza assoluta, i popolari di Rajoy hanno bisogno di trovare alleati per riuscire a governare. I Popolari, primo partito, hanno conquistato infatti 123 seggi. Secondi i socialisti, 90 seggi; terzi gli "indignados" di sinistra di Podemos, 69 seggi; quarti i centristi di Ciudadanos, 40 seggi.



Verso una "grosse koalition"? - A complicare maggiormente il quadro il fatto che le coalizioni tendenzialmente "più naturali" come Pp-Ciudadanos e Psoe-Podemos non arrivano ai necessari 185 seggi su 368. La soluzione,che assicurerebbe i seggi necessari a governare, potrebbe quindi arrivare da una "grosse koalition" (alla tedesca) Pp-Psoe.



Podemos: "E' il momento di un compromesso storico" - Per la Spagna dopo la svolta delle elezioni di domenica "è tempo di compromesso storico" lo ha detto il leader di Podemos Pablo Iglesias. "E' l'ora degli statisti" ha aggiunto, precisando che bisogna aprire un "processo di transizione che porti a un compromesso storico nel nostro Paese".