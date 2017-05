Continuano gli scontri in Venezuela: opposizioni in piazza contro Maduro 1 di 28 Ansa Ansa Continuano gli scontri in Venezuela: opposizioni in piazza contro Maduro 2 di 28 Ansa Ansa Continuano gli scontri in Venezuela: opposizioni in piazza contro Maduro 3 di 28 Ansa Ansa Continuano gli scontri in Venezuela: opposizioni in piazza contro Maduro 4 di 28 Ansa Ansa Continuano gli scontri in Venezuela: opposizioni in piazza contro Maduro 5 di 28 Ansa Ansa Continuano gli scontri in Venezuela: opposizioni in piazza contro Maduro 6 di 28 Ansa Ansa Continuano gli scontri in Venezuela: opposizioni in piazza contro Maduro 7 di 28 Ansa Ansa Continuano gli scontri in Venezuela: opposizioni in piazza contro Maduro 8 di 28 Ansa Ansa Continuano gli scontri in Venezuela: opposizioni in piazza contro Maduro 9 di 28 Ansa Ansa Continuano gli scontri in Venezuela: opposizioni in piazza contro Maduro 10 di 28 Ansa Ansa Continuano gli scontri in Venezuela: opposizioni in piazza contro Maduro 11 di 28 Ansa Ansa Continuano gli scontri in Venezuela: opposizioni in piazza contro Maduro 12 di 28 Ansa Ansa Continuano gli scontri in Venezuela: opposizioni in piazza contro Maduro 13 di 28 Ansa Ansa Continuano gli scontri in Venezuela: opposizioni in piazza contro Maduro 14 di 28 Ansa Ansa Continuano gli scontri in Venezuela: opposizioni in piazza contro Maduro 15 di 28 Ansa Ansa Continuano gli scontri in Venezuela: opposizioni in piazza contro Maduro 16 di 28 Ansa Ansa Continuano gli scontri in Venezuela: opposizioni in piazza contro Maduro 17 di 28 Ansa Ansa Continuano gli scontri in Venezuela: opposizioni in piazza contro Maduro 18 di 28 Ansa Ansa Continuano gli scontri in Venezuela: opposizioni in piazza contro Maduro 19 di 28 Ansa Ansa Continuano gli scontri in Venezuela: opposizioni in piazza contro Maduro 20 di 28 Ansa Ansa Continuano gli scontri in Venezuela: opposizioni in piazza contro Maduro 21 di 28 Ansa Ansa Continuano gli scontri in Venezuela: opposizioni in piazza contro Maduro 22 di 28 Ansa Ansa Continuano gli scontri in Venezuela: opposizioni in piazza contro Maduro 23 di 28 Ansa Ansa Continuano gli scontri in Venezuela: opposizioni in piazza contro Maduro 24 di 28 Ansa Ansa Continuano gli scontri in Venezuela: opposizioni in piazza contro Maduro 25 di 28 Ansa Ansa Continuano gli scontri in Venezuela: opposizioni in piazza contro Maduro 26 di 28 Ansa Ansa Continuano gli scontri in Venezuela: opposizioni in piazza contro Maduro 27 di 28 Ansa Ansa Continuano gli scontri in Venezuela: opposizioni in piazza contro Maduro 28 di 28 Ansa Ansa Continuano gli scontri in Venezuela: opposizioni in piazza contro Maduro leggi dopo slideshow ingrandisci

Maduro ha annunciato la sua decisione davanti a una folla di sostenitori riuniti in pieno centro a Caracas in occasione della Festa per il primo maggio. Nelle stesse ore, in altri luoghi della città, l'opposizione ha marciato per chiedere nuove elezioni: la manifestazione è sfociata in nuovi scontri con le forze di sicurezza.



Sarà un'assemblea "del popolo" - Maduro ha spiegato di avere convocato un'assemblea costituente per redigere una nuova Costituzione, in sostituzione di quella del 1999. Il presidente ha detto di volere un'Assemblea "popolare, cittadina, operaia", una "Costituente del popolo" e non dei "partiti politici", eletta dai diversi settori della società solo in parte dei suoi 500 membri: pensionati, minoranze e disabili avranno i loro rappresentanti, ha aggiunto. Gli altri membri dell'Assemblea Costituente "saranno eletti su un sistema territoriale con un carattere municipale e locale", ha commentato ancora il presidente.



L'opposizione parla di "colpo di stato che si rafforza" - L'opposizione venezuelana ha respinto subito l'iniziativa, dicendo che si tratta della continuazione del "colpo di stato" condotto - secondo gli avversari di Maduro - contro il Parlamento, da essa controllato. I sostenitori di nuove elezioni hanno invitato il popolo a nuove manifestazioni di protesta organizzate per oggi e domani. "Maduro rafforza il colpo di stato e approfondisce la grave crisi" in corso in Venezuela, ha scritto su Twitter uno dei principali leader dell'opposizione, Henrique Capriles, ex candidato per le elezioni presidenziali. Le autorità di Caracas vogliono "uccidere la Costituzione" con questa iniziativa che è "una frode", ha tuonato Capriles, che ha chiesto a tutti i sostenitori dell'opposizione di "disubbidire a tale follia".