Venezuela, presidente Maduro aumenta il salario minimo del 60%

Terzo aumento del salario minimo nel corso dell'anno in Venezuela. Ad annunciare un incremento del 60% per tutti i lavoratori statali e per i pensionati è stato il presidente Nicolas Maduro "in occasione del Primo maggio". La decisione è stata presa per fronteggiare una crisi economica devastante e l'ondata di proteste. I morti nelle ultime settimane sono 29, mentre ci sono centinaia di feriti e migliaia di persone fermate o arrestate.