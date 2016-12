Usa, storione salta sulla barca: bimba di 5 anni rimane uccisa

Una gita in barca lungo il fiume Suwannee, in Florida, è stata fatale per una bambina di cinque anni, Jayln Rippy, che è morta dopo essere stata colpita da un grosso storione finito dentro la barca dove si trovava con la madre e il fratello di nove anni. Sono quattro gli incidenti simili registrati quest'anno lungo il fiume, anche se fino ad ora non si erano registrate vittime. La madre e il fratello della bimba sono rimasti gravemente feriti.