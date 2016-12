Usa, evasione da film: ergastolani aprono un buco nel muro e scappano dalla prigione

"Un'operazione davvero precisa", ha ammesso il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo.



La fuga dal Clinton Correctional Facility di Dannemora è stata scoperta alle 5:30 del mattino, quando le guardie sono entrate nelle celle per il consueto controllo. A quel punto si sono rese conto che nei letti dei due evasi c'erano solo dei manichini realizzati con lenzuola e magliette. Il classico stratagemma per superare i controlli a distanza.



I due detenuti hanno utilizzato trapani elettrici e attrezzi pesanti per fare il buco nel muro da cui raggiungere i tunnel sotto la prigione.



Per ritrovare gli evasi vengono ora impiegati oltre duecento agenti di polizia, sia dello stato sia federali, che utilizzano anche tre elicotteri e cani. Ma finora dei due non c'è traccia.



Chi sono gli evasi - Matt è stato condannato ad un minimo di 25 anni di prigione, con la possibilità di estendere la pena fino all'ergastolo, per aver rapito un uomo e averlo poi picchiato a morte. Sweat è stato condannato al carcere a vita senza possibilità di libertà vigilata per aver ucciso un poliziotto.



E' la prima volta che dei detenuti riscono a evadere dalla prigione di Dannemora sin da quando e' stata aperta, nel lontano 1865.