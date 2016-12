Usa 2016,Trump in testa a sondaggi

Alla fine di un'altra settimana dominata dalla discussa presenza di Donald Trump tra i candidati nella corsa per la Casa Bianca, l'imprenditore miliardario resta in testa ai sondaggi tra i repubblicani nonostante le infuocate polemiche che non accennano a rientrare. Non solo a livello nazionale, ma anche negli Stati chiave come l'Iowa e il New Hampshire, cruciali perché danno il via alle primarie, il discusso candidato tiene nei sondaggi.