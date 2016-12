20 ottobre 2014 Tutto è business: in Usa c'è il peluche Ebola Una trovata di marketing per molti cinica e di cattivo di gusto che sta riscuotendo un notevole successo. Gli ideatori: "E' un modo per informare i bambini" Tweet google 0 Invia ad un amico

08:21 - In America si sa, tutto è business. E così anche dall'Ebola c'è chi trova la sua fonte di guadagno. Non parliamo di case farmaceutiche o aziende ospedaliere, ma di un un sito di giocattoli, Giant Microbes, che ha pensato di creare un peluche a forma del virus mortale. E' un ingrandimento di quello che si vede al microscopio per far conoscere meglio ai bambini, almeno così dicono gli ideatori del toy, di cosa si tratta. A soli 9,95 dollari ti porti a casa l'Ebola in versione gigante e te la studi per bene: una trovata di marketing per molti cinica e di cattivo gusto, che tuttavia sta riscuotendo molto successo. Il peluche praticamente è sold out e i suoi produttori ne sono entusiasti. la maggior parte delle vendite, infatti, stanno andando a istituzioni mediche e scuole che utilizzare il giocattolo per scopi didattici.