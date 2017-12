Tusk: "Impegno Ue è per Gerusalemme capitale di Israele e Palestina"

Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ribadisce la posizione della Ue per Gerusalemme capitale sia di Israele sia di Palestina. "I leader Ue ribadiscono il loro fermo impegno per la soluzione a due Stati - ha scritto in un tweet dopo la discussione dei 28 al vertice Ue dedicata alla situazione in Medio Oriente - e, in questo contesto, la posizione Ue su Gerusalemme resta invariata come capitale di entrambi".