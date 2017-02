Turchia, uomo armato in ospedale prima prende ostaggi poi minaccia suicidio

In Turchia l'uomo armato che aveva preso in ostaggio membri dello staff di un ospedale nel centro di Istanbul si sarebbe barricato in una stanza minacciando il suicidio. Secondo il quotidiano Hurriyet, si tratta di un paziente del reparto di psichiatria del Cerrahpasa. La polizia ha circondato l'ospedale, fatto evacuare il personale sanitario e sta trattando con l'uomo, probabilmente un ex poliziotto in cura. Escluso il gesto di un terrorista.