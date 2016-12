5 febbraio 2015 Tunisia, italiano morto in casa

Media locali: decesso misterioso Massimo Bevacqua, 42 anni, era docente di lingua italiana all'Università di Cartagine. Secondo le autorità locali, sarebbe morto in un rogo sviluppatosi nel suo appartamento mentre alcuni media arabi parlano di morte avvenuta in circostanze misteriose Tweet google 0 Invia ad un amico

17:50 - Un italiano è stato trovato morto nella sua casa in Tunisia. Massimo Bevacqua, 42 anni, docente di lingua italiana all'Università di Cartagine, originario Rossano Calabro ma che viveva a Sidi Bou Said. Secondo le autorità locali, il nostro connazionale sarebbe deceduto in un incendio, le cui cause sono ancora da chiarire, nel suo appartamento. Venerdì sarà eseguita l'autopsia. Alcuni media locali parlano, invece, di morte misteriosa.

Bevacqua, noto arabista, insegnava a contratto anche in Italia presso le Università di Roma e Urbino.



Venerdì attesa per l'autopsia - E' stata fissata per venerdì l'autopsia sul nostro connazionale trovato morto nella notte tra martedì e mercoledì. "Ci siamo attivati fin dai primissimi istanti in cui siamo venuti a conoscenza della tragedia, recandoci sul posto ed attivando i nostri canali abituali di operatività in casi del genere e ci adopereremo il più possibile per comprendere cosa sia realmente accaduto. Per il momento non abbiamo alcuna notizia in particolare da dare se non il fatto che il corpo di Bevacqua ha riportato ustioni dall'incendio sviluppatosi in casa. Nessuna certezza sulla dinamica, attendiamo gli esiti delle indagini avviate dalla magistratura tunisina", ha spiegato l'addetto stampa dell'ambasciata italiana a Tunisi.



Colleghi sconvolti - "Siamo sconvolti. Massimo Bevacqua era un collega di valore e una bravissima persona, non sappiamo cosa possa essere accaduto", così Klaus Ehrardt, coordinatore del corso universitario di Pesaro Studi dell'ateneo di Urbino dove Bevacqua insegnava lingua araba con un incarico a contratto.



"Una nostra collaboratrice tunisina - racconta Ehrardt - ha ricevuto una telefonata dalla Tunisia: qualcuno sarebbe entrato nell'abitazione di Bevacqua a Sidi Bou Said, avrebbe messo tutto a soqquadro e poi ucciso il docente e dato fuoco alla casa. Ma le notizie sono confuse e frammentarie, non abbiamo alcuna conferma in proposito". Bevacqua aveva la residenza in Tunisia. "Ci mancherà, organizzeremo qualcosa per ricordarlo in ateneo", spiegano i colleghi.