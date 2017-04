Trump: "Assad macellaio, noi con la Nato per risolvere disastro in Siria"

In una conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg , il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , ha detto che gli Usa lavoreranno con la Nato per "risolvere il disastro in corso in Siria". Trump ha definito Assad " un macellai o" e poi ha spiegato che "la Nato non è più obsoleta, ma è il baluardo della pace e sicurezza internazionale".

In merito all'attacco missilistico sulla Siria, Trump ha detto di aver "sentito che dovevamo fare qualcosa. Non c'è dubbio che abbiamo fatto la cosa giusta". Il presidente ha poi aggiunto che "è certamente possibile, sebbene improbabile, che la Russia sapesse in anticipo" dell'attacco chimico in Siria.



Alla domanda sui rapporti attuali con il presidente russo, Trump ha sottolineato che "Putin è il leader della Russia. Come andrà il rapporto con lui lo vedremo". Di sicuro Gli Stati Uniti "non stanno andando per nulla d'accordo con la Russia" e i rapporti tra i due Paesi sono "ai minimi". Decisamente più ben disposto verso il presidente cinese Xi Jinpgin, con il qualche ha detto di aver riscontrato una "buona chimica". "Lui vuole fare la cosa giusta. Credo che abbia buone intenzioni, che voglia fare bene, vedremo se lo farà".