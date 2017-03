Trump ai repubblicani: votate la riforma sanitaria o dite addio al seggio

"Votate la riforma sanitaria o perderete il seggio in Congresso alle prossime elezioni". Questa la minaccia pronunciata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un incontro a porte chiuse con i deputati repubblicani. Lo ha riferito il deputato Walter Jones a Bloomberg. Trump non è entrato nel dettaglio della riforma che dovrebbe sostituire l'Obamacare, ma ha semplicemente detto che votarla "è la cosa giusta da fare politicamente".

Il presidente ha solo parlato, senza accettare le domande dei deputati, secondo quanto riferito da Jones. Ha voluto parlare con i deputati, il giorno dopo le modifiche alla riforma volute dai leader repubblicani per accontentare i colleghi non soddisfatti della riforma. Al momento, non ci sarebbero i voti per passare la proposta di legge, che arriverà in Aula giovedì.